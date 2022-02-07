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Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американские разработки практически по всем параметрам. Он выигрывает у них по скорости и маневренности, а также по мощи имеющегося на борту вооружения, уверены эксперты издания Military Watch.

Так, возможность использовать крылатые и гиперзвуковые ракеты позволяет поражать не только воздушные, но еще и наземные или морские цели. Для их обнаружения используется усовершенствованная РЛС, которая осуществляет наведение боезарядов.

Одной из особенностей Су-57 является и наличие в арсенале противорадиолокационных ракет Р-37. Они не только позволяют прорывать систему ПВО потенциального противника, но еще и нейтрализовать летающие радары E-3 Sentry и E-2. В реальном бою всего одного удара этим боезарядом будет достаточно, чтобы ослепить самолеты США и НАТО.

В создании Су-57 использовались стелс-технологии, благодаря которым самолет не обнаруживается радарами противника и может проникать вглубь его территории, не встречая на пути никаких препятствий.

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