Североатлантический альянс в панике из-за появления в Калининградской области российских гиперзвуковых ракет воздушного базирования. Западные СМИ пишут, что Москва взяла на прицел штабы НАТО в Европе и в любой момент может атаковать любую из европейских столиц.

Авторы американского издания Forbes называют переброску самолетов МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», целенаправленным предупреждением для Североатлантического альянса. Они отмечают, что перелет этих истребителей в Калининград практически одновременно с доставкой в Польшу подразделений ВС США не может быть простым совпадением.

Одной из главных причин паники являются возможности ракет «Кинжал». Из Калининграда они всего за 7-10 минут могут долететь до любой точки Европы. При этом перехватить или уничтожить гиперзвуковые заряды не представляется возможным, так как у США и НАТО нет средств противодействиям оружию, летящему со скоростью выше 7 Махов.