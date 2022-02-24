Евросоюз даже не попытался осмыслить свою роль в происходящем сегодня на территориях ДНР и ЛНР, а также провести критический анализ, но зато моментально ухватился за санкции, заявили в МИД РФ.

Также министерство отметило, что никакие санкционные меры, являющиеся откровенно недружественными действиями, не способны замедлить развитие независимых республик Донбасса и их поступательное движение вперед. То же самое относится и к России, которая на рестрикции Евросоюза ответит не менее жесткими мерами.

Напомним, что о «самых жестких санкциях» заявил 24 февраля глава дипломатии Европы Жозеп Борель. Он отметил, что рестрикции за «вторжение» России на Украину будут рассматриваться на протяжении всего дня в четверг.