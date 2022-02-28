На Украине вручили подозрение в государственной измене мэру города Купянск в Харьковской области. Генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова обосновала это помощью силам РФ.

Геннадий Мацегора, который занимает пост главы администрации города, обеспечил российских военнослужащих горячей едой, жильем и топливом для техники. Также он призвал командование ВС РФ оказать бойцам в Купянске материальное обеспечение и поддержку, сообщила украинский Генпрокурор в соцсети Facebook.

Город при этом вышел из подчинения украинских властей, поэтому действия мэра являются государственной изменой.

Напомним, что по заявлению Олега Синегубова, возглавляющего ОГА Харьковской области, подозрения в госизмене также вручены мэру Южного и его заместителю, участковому и руководителю местной полиции.