Природные катаклизмы представляют серьезную опасность для жизни и здоровья человека, рассказали исследователи из Университета Аризоны. Они пояснили, что даже если людям удается успешно пережить подобные катастрофы, их организм становится уязвимым перед быстрым старением.

По словам ученых, скорость старения является чисто индивидуальной и во многом зависит от организма конкретного человека. Однако серьезный стресс, вызванный природной катастрофой, запускает процессы, существенно увеличивающие ее. В организме могут возникать и стремительно развиваться воспалительные процессы, которые в свою очередь провоцируют появление возрастных заболеваний раньше времени.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, эксперты провели исследование обезьян, которые в 2017 году пережили мощный ураган в Пуэрто-Рико. Выяснилось, что стихийное бедствие отобрало у животных как минимум два года жизни, что по человеческим меркам равняется 5-7 годам. Кроме того, процесс старения у них заметно ускорился на молекулярном уровне.