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Украинское МЧС заявило об утрате контроля над населенными пунктами Городище и Меловое в Луганской области, которые были оккупированы ВСУ.

По словам представителей ведомства, Украина больше не контролирует эти села.

Напомним, что утром, 24 февраля ополчение ДНР и ЛНР начало операцию по освобождению захваченных Киевом территорий Донецкой и Луганской областей. В настоящий момент известно о взятии Мариуполя. Кроме того, Россия высокоточными ударами нейтрализовала важные стратегические объекты военной инфраструктуры Украины и ВМС страны.

Киев заявляет о полномасштабном вторжении, а также публикует видеозаписи из Харькова и других городов, в которых наносились удары по военным объектам.

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