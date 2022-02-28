Россия “не держится” за Евровидение, да и отечественный зритель за тем, что происходит во время песенного конкурса и вокруг него, уже давно не следит. Так депутат Госдумы и Заслуженный артист Денис Майданов прокомментировал решение исключить Россию из Евровидения в 2022 году.

По словам Майданова, он сомневается, что его точку зрения разделяют все артисты, тем не менее исключение России из конкурса, по мнению депутата, только к лучшему. В своём комментарии “Газете.ру”, Заслуженный артист назвал Евровидение “цирком”, который не особенно нравится российскому зрителю не только в плане музыки, но и из-за “морально-нравственного контента”.

Депутат Госдумы не исключил, что в России может появиться свой аналог Евровидения. Идея создания “Евразиявидения”, по словам Майданова, уже обсуждается.

Ранее о запрете какой-либо музыкальной группе или исполнителю из России участвовать в Евровидении в 2022 году заявили организаторы конкурса. Европейский вещательный союз связал своё решение с проведением Россией специальной военной операции на Донбассе.

Конкурс “Евровидение” проводится в Европе с 50-х годов прошлого века. Российские исполнители начали принимать в нём участие в 90-е годы.