Запад заблокировал все возможные опции для переговорного процесса, но теперь пытается обвинить РФ в том, что она не захотела урегулировать конфликт дипломатическим путем, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сейчас рассказы о том, что Россия ведет себя агрессивно и не садится за стол переговоров, — это вранье абсолютное, Москва действует последовательно», — подчеркнула она.

Захарова также напомнила об угрозах президента Украины Зеленского пересмотреть Будапештский меморандум и восстановить ядерный арсенал страны. Она отметила, что Европа и США даже не задумались, к каким последствиям это могло бы привести.

По ее словам, на европейский пакет санкций у России найдется адекватный ответ, поэтому его особо никто не боится. Также Захарова подчеркнула, что Запад вел себя по-хамски, отказывая РФ в переговорах, что и привело к сегодняшней ситуации.