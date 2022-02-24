читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад заблокировал все возможные опции для переговорного процесса, но теперь пытается обвинить РФ в том, что она не захотела урегулировать конфликт дипломатическим путем, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Сейчас рассказы о том, что Россия ведет себя агрессивно и не садится за стол переговоров, — это вранье абсолютное, Москва действует последовательно», — подчеркнула она.

Захарова также напомнила об угрозах президента Украины Зеленского пересмотреть Будапештский меморандум и восстановить ядерный арсенал страны. Она отметила, что Европа и США даже не задумались, к каким последствиям это могло бы привести.

По ее словам, на европейский пакет санкций у России найдется адекватный ответ, поэтому его особо никто не боится. Также Захарова подчеркнула, что Запад вел себя по-хамски, отказывая РФ в переговорах, что и привело к сегодняшней ситуации.

Вам может понравиться

Ополчение ДНР точными ударами ПТУРов уничтожили бронетехнику ВСУ

Ополчение ДНР и ЛНР вынуждено все чаще открывать ответный огонь по не желающим отходить от линии разграничения и продолжающим обстрелы мирного населения подразделениям украинской армии. Так, они задействовали противотанковые ракетные

Финляндия может вступить в НАТО

Власти Финляндии не исключили, что всё же подадут заявку на вступление в Североатлантический альянс. Такое заявление сделала на заседании парламента премьер-министр страны Санна Марин. Пока вступление в НАТО – не

Дизайнерское агентство Madbird обманывало людей при помощи фотошопа и подставных сотрудников

Дизайнерское агентство Madbird оказалось полностью фальшивым, а сотрудники в нём были поддельными. Об этом сообщает BBC News. Основал агентство Али Айад. Ему удавалось продолжительное время представлять свою несуществующую компанию в
  • Анна
  • 22.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -1 °C | город Мытищи: погода, 24 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 февраля – переменная облачность, до -8 °C | Королев: погода, 24 февраля – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 24 февраля – облачно с прояснениями, до 15 °C |