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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к нации и даст оценку ситуации на Украине. Также на 25 февраля он запланировал выступление в парламенте страны, где расскажет о тех мерах, которые Париж и Брюссель намерены предпринять в ответ на действия РФ.

Ранее Макрон поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что Россия нарушает Устав ООН. По его словам, Москва сама сделала такой выбор и привела Европу к поворотному моменту, который принесет с собой негативные последствия для континента.

Согласно заявлению Макрона, вся Европа ожидала «нападения России» на Украину и «делала все возможное», чтобы этого избежать.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что именно Запад заблокировал Москве все переговорные опции, поэтому он несет ответственность за происходящее сегодня.

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