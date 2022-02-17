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На полигон Осиповичский прибыл президент Беларуси Александр Лукашенко, который намерен провести на объекте целый день с инспекцией учений «Союзная решимость-2022».

Белорусский лидер намерен понаблюдать за розыгрышем тактического эпизода, в котором будут задействованы подразделения ВДВ России, истребительная и разведывательная авиация РФ и Белоруссии, а также артиллерийские и ракетные войска обеих стран.

Напомним, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что подразделения, которые выполнили свои боевые задачи в ходе маневров «Союзная решимость-2022», отправлены в места постоянной дислокации. Глава белорусского МИД Владимир Макей отметил, что 20 февраля, после завершения учений, на территории страны не останется ни одного солдата ВС России.

Эти заявления не согласуются с высказываниями отдельных западных политиков, уверенных, что российская армия останется в Белоруссии, чтобы «угрожать Украине».

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