Санкции, вводимые Западом против РФ, не ставят перед собой целью навредить гражданам страны или свергнуть российскую власть, заявили представители канцелярии главы правительства Великобритании Бориса Джонсона. Они пояснили, что рестрикции вводятся для прекращения военной спецоперации РФ на Украине.

По словам политиков, введенные санкции являются далеко не последними, помимо этого, в настоящий момент готовятся новые ограничения, направленные на юридических и физических лиц в России.

Напомним, что спецоперация, начавшаяся 24 февраля, призвана обеспечить освобождение ДНР и ЛНР. Следовательно, Джонсон и его коллеги из другие европейских государств и Соединенных Штатов намереваются остановить этот процесс и продолжить боевые действия на Донбассе руками Киева.