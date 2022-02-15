Действия Соединенных Штатов, направивших в российские территориальные воды свою подводную лодку, можно назвать «маниакальным желанием развязать конфликт», пишет портал Life.ru. Журналисты приводят мнение военного эксперта Константина Сивкова, что США не просто так наблюдали за учениями. Они планировали крупную провокацию, но она сорвалась из-за своевременного обнаружения субмарины.

Подлодка все же была вынуждена покинуть территориальные воды РФ после активных действий фрегата «Маршал Шапошников». Российский боевой корабль сперва отправил нарушителю предупреждение на русском и английском языках, затем потребовал немедленного всплытия и только после этого задействовал бомбометный комплекс «Смерч» для удара по курсу судна потенциального противника.

Когда американские моряки проигнорировали предупреждения, пишут эксперты, фрегат вполне мог атаковать подводную лодку торпедами или глубинными бомбами. Но он этого не сделал, так как пожалел экипаж. Тем более, что после предупредительного бомбометания лодка сама убралась из территориальных вод РФ, что и было главной целью российского корабля. Топить ее после этого не было никакого смысла.