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Две тысячи военнослужащих, которых Соединенные Штаты перебросили в страны Восточной Европы – это капля в море. Если Вашингтон планирует ввязываться в войну на Украине, ему потребуется гораздо больше людей, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что аналитики Соединенных Штатов сами высчитывали требуемое количество военнослужащих, поэтому их намерения по отношению к Украине сложно назвать серьезными. Чтобы развязать войну, нужна мощная коалиция натовских стран численностью 200 или даже 300 тысяч человек. Только тогда США смогут кого-то напугать.

Европа медленно, но уверенно теряет интерес к Украине, считают политологи. Они заявляют, что Киев кричит «Волки!» совершенно необоснованно. Из-за лживой совместной с Западом кампании под лозунгом «Россия нападет», Украина оказалась в глупом положении и в следующий раз может стать посмешищем для всего континента.

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