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Военный аналитик Алексей Леонков считает, что США интересна как можно более «кровавая» война на Украине.

Объясняя свою точку зрения, Леонков заявил, что такая война для США – это единственный способ сохранить свой контроль над Европой. Для самих стран ЕС полномасштабная война на Украине весьма невыгодна, так как она может привести к уничтожению экономики.

Леонков отметил, что сейчас тематика о «возвращении Крыма» уже никому не интересна, а потому нужна новая, более страшная цель. В этом случае в США могут заявить, что после Украины аналогичная судьба ждёт и остальную Европу, но они могут их спасти.

«Смотрите, они съели, пережевали Украину, следующие вы. А тут мы на белом коне вам спасем», – так, как заявил эксперт, американцы могут представить ситуацию остальным странам.

Сейчас Европа ускользает из рук США и Великобритании, и они пытаются с этим что-то сделать, проводя антироссийскую истерию и поставляя вооружение Украине.

Ранее Леонков рассказал о последствиях, которые ждут США после появления на территории Украины баз НАТО. В этом случае Россия может задействовать ядерную триаду.

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