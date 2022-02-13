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Соединенные Штаты мечтали о захвате Крымского полуострова еще во времена холодной войны. Тогда они ничего не могли сделать с мощью СССР и пробавлялись исключительно провокациями. Одна из них состоялась в 1988 году и переросла в настоящий морской бой между американским крейсером «Йорктаун» и советским кораблем «Беззаветный», рассказало издание ForPost.

Оно привело воспоминания вице-адмирала Валерия Куликова, который в те далекие времена был на «Беззаветном» старшим помощником. Он пояснил, что американцы планировали выйти к Босфору, однако на их пути встал советский СКР, который пошел на таран. Он нанес сперва сглаживающий удар, а затем атаковал во второй раз. Это привело к уничтожению всех боезарядов, а также к серьезным повреждениям палубы.

Вашингтон после инцидента плакался, что ущерб составил три миллиона долларов. Власти США даже заикались о компенсации, однако никто не собирался ее выплачивать, так как провокацию устроил именно американский корабль. «Беззаветный» же действовал в точном соответствии с правилами охраны границы территориальных вод СССР.

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