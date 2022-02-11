Украинский МИД запросил у России подробные данные о военной деятельности у своих границ. Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что в полном соответствии с третьим разделом Венского документа Киев задействовал механизм уменьшения опасности. Он потребовал предоставить информацию о подразделениях ВС РФ, которые проводят военную деятельность рядом с украинскими границами, об их численности, наименовании и подчиненности, а также о технике и вооружении.

Кроме того, Киев запросил информацию о сроках завершения военной деятельности. На ответ у России имеется двое суток. Если за это время она не представит требуемые данные, то Украина потребует созыва встречи с привлечением других участников Венского документа, на которой РФ придется отчитаться о военной деятельности. По словам Кулебы, Киев таким образом задействует все доступные ему дипломатические пути.