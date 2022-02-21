Спекуляции Соединенных Штатов на гипотетическом «нападении» России на Украину наносят серьезный ущерб экономике страны, заявил украинский глава МИД Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что до США никак не дойдет, что они вредят Киеву.

По словам министра, Украина не в первый раз отправляет президенту США Джо Байдену подобные сигналы. Ранее это делал глава государства Владимир Зеленский, который просил прекратить истерию вокруг «вторжения» и заняться более полезной помощью стране.

В ответ на высказывания Кулебы Байден уже заявил о предоставлении Киеву кредитных гарантий на сумму не менее одного миллиарда долларов, чего должно хватить на восстановление экономики, понесшей потери из-за западной антироссийской кампании. Дополнительная помощь будет предоставлена в ближайшие дни.