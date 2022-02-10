Несмотря на то, что Франция и Германия стали прикладывать усилия для воздействия на Украину, Киев всё ещё упорствует в обсуждении особого статуса Донбасса. Об этом заявил замглавы администрации президента Росси Дмитрий Козак по итогам встречи представителей “нормандской четвёрки” по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По словам Козака, итоговый документ по переговорам, которые прошли в Берлине, украинская сторона так и не стала подписывать. Ключевым разногласием стало то, что статус Донбасса должен обсуждаться с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Здесь отрицательная позиция Киева осталась непреклонной. Причём на украинских дипломатов не смогли повлиять даже их французские и немецкие коллеги. Как отметил Козак, они в целом разделяют позицию России на переговорах.

“Нормандская группа” с участием России, Украины, Франции и Германии была образована для решение вопросов по урегулированию конфликта на востоке Украины. Итогом работа стали подписанные ещё в 2015 году “минские соглашения”, которые в том числе определяют, что Украина должна признать особый статус Донбасса и внести положение об этом в своё законодательство.

Кроме этого “минские соглашения” предусматривают прекращение огня, отвод войск от линии соприкосновения и так далее.