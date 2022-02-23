Согласно уведомлению NOTAM, которое в минувший вторник выпустила Россия, нейтральные воды Азовского моря перекрываются почти полностью. Из-за этого все корабли Украины, которые находятся в портах Мариуполя и Бердянска оказались заблокированы.

Керченский пролив уже прошли 10 российских кораблей, которые будут проводить учения в регионе. Они полностью взяли ситуацию под контроль и не допустят, чтобы украинские ВМС предприняли попытку наносить удары по Донбассу с воды.

Кроме того, ситуацию контролируют и ракетные комплексы РФ, которые будут задействованы в случае повышенной активности украинского флота и легко уничтожат корабли, пытающиеся приблизиться к ДНР и ЛНР.

Киев отлично понимает последствия появления российской эскадры в Азовском море, поэтому сейчас его флот не проявляет никакой активности вообще.