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На Камчатке прошла тренировка кораблей Тихоокеанского флота. На ней экипажи судов отработали действия по прикрытию пункта базирования от нападения условного противника с воздуха.

Легенда учений такая: самолёты неприятеля наносят авиаудар по пункт постоянной дислокации кораблей флота. Во время учений, уточняет пресс-служба Тихоокеанского флота, расчёты ПВО, находящиеся на кораблях, отработали необходимый алгоритм действий для отражения удара с воздуха. То есть обнаружили цель, взяли на сопровождение, а при заходе в зону поражения условно уничтожили.

Все цели были обозначены электронным способом. В учениях были задействованы четыре корабля: три корвета и один фрегат.

Учения прошли на фоне военной операции России на Донбассе, которая началась 24 февраля. Объявляя об операции в эфире телеканалов президент Владимир Путин сообщил, что стороны, которые попытаются вмешаться в конфликт между Россией и Украиной, получат ответ, который “ещё не видели”. Военную операцию осудили страны Запада. США, Великобритания, Япония и другие государства ввели в отношении России новые экономические санкции. При этом официальные лица западных стран заявляют, что не намерены вести боевые действия против российской армии.

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