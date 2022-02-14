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Россия жестко ответит на провокацию киевского режима на Донбассе, уверен эксперт Сергей Колмогоров. Он добавил, что РФ для этого даже не придется вторгаться на территорию соседнего государства.

Охладить пыл воинствующих ВСУ вполне могут российские ВКС. Если несколько истребителей поднимутся в небо с авиабазы Балтимор под Воронежем, они вполне смогут атаковать стратегически важные для Киева объекты. Так, уничтожение складов с оружием и боеприпасами, ключевых телекоммуникационных центров, крупных узлов связи и прочего позволит лишить ВСУ возможности продолжать боевые действия.

Конфликтолог отмечает, что подобных схем очень много и ни одна из них не предполагает ввод российских войск на территорию Украины. Поэтому РФ сможет защитить Донбасс и избежать новых воплей Запада по поводу «вторжения».

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