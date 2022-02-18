Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что вероятность «нападения» на страну со стороны России заметно снизилась. В то же время он предрек продолжение «провокаций», в числе которых назвал обострение ситуации на Донбассе в минувший четверг, передает издание “Газета.ру”.

Также Климкин отнес к «провокациям» решение Госдумы РФ отправить на подпись президенту законопроект о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Экс-министр заявил, что шансы на «вторжение» РФ сейчас оцениваются как очень низкие. Российский лидер Владимир Путин вряд ли стал бы действовать у границ Украины настолько открыто. Если он задумает «напасть» на соседнее государство, то предпримет все необходимые меры, чтобы скрыть подготовку к операции даже от всезнающих западных спутников.

Климкин также нашел новое оправдание для невыполнения Украиной Минских соглашений. Он заявил, что на Донбассе уже проживает около 700 тысяч человек с паспортами РФ. Они не могут принимать участие в украинских выборах, которые являются одним из условий договоренностей.