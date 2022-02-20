19 февраля состоялись крупномасштабные учения российской ядерной триады, командование которыми осуществлял лично президент РФ Владимир Путин. Комментируя эти маневры, пресс-секретарь Кремля заявил журналистам, что без главы государства подобные кампании не обходятся, так как именно в его руках находится знаменитый черный чемоданчик с красной кнопкой.

Эксперты китайского издания Sohu, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», узрели в этом высказывании намек для Запада.

Они пояснили, что как и сами учения ядерной триады, так и заявление Пескова о чемоданчике с красной кнопкой стали для НАТО и Соединенных Штатов своеобразным предостережением на фоне стремительного ухудшения отношений и обострения ситуации на востоке Украине.

Не исключено, что пресс-секретарь российского президента также намекал на нежелание Запада выполнять требования по гарантиям безопасности и на последствия таких действий.