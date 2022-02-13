Трубя о защите Украины и солидарности с ней, Соединенные Штаты превращают страну в жертву и планомерно уничтожают ее экономику, уверены эксперты китайского издания CGTN. Они приводят заявление украинского лидера Владимира Зеленского о совершенно ненужной Киеву панике, в которую Вашингтон ввергает народ страны.

От «нападения России», которое существует только в фантазиях американских политиков и журналистов, выигрывают только Соединенные Штаты. Нагнетание паники, информационный хаос и даже возможная из-за американских провокаций эскалация конфликта играют на руку Вашингтону.

США перебрасывают дополнительные войска в Восточную Европу, усиливая в регионе свое влияние. Также они получают возможность взять под контроль те государства, которые после Афганистана стали высказывать сомнения в необходимости НАТО и его эффективности как оборонительного блока.

Украина же, о которой так печется Вашингтон, страдает от ухода многих потенциальных инвесторов, которые поддались панике и боятся вкладывать свои деньги в страну. Также постепенно от Киева отворачиваются и давние деловые партнеры, которые не могут работать в непредсказуемой обстановке.