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Призыв Соединенных Штатов к Китаю «приструнить Россию» выглядит странно и совершенно неуместно, считают читатели китайского портала «Гуаньча». Так они прокомментировали заявление Линды Томас-Гринфилд о необходимости «уговорить РФ поступить правильно» по отношению к Украине.

Китайские читатели уверены, что Североатлантическому альянсу достаточно прекратить усиливать свое военное присутствие в Восточной Европе, чтобы навсегда забыть о каких-либо угрозах для Украины. Также один из пользователей в комментариях написал, что кто привязывал «колокольчик к шее тигра», тот пусть его и отвязывает, намекая на откровенные провокации США в адрес России.

«Все прекрасно понимают, что США не будут решать созданные ими проблемы!», – добавил еще один комментатор.

«Они такие смешные: сказали, что, если Россия и Украина начнут войну, часть ответственности должен взять на себя Китай! Они полоумные что ли?», – засомневался в мыслительных способностях американских политиков один из пользователей.

Комментаторы сошлись во мнении, что именно Соединенные Штаты и НАТО раздувают истерию вокруг «нападения» на Украину и пытаются спровоцировать Россию. Они назвали действия Вашингтона новыми уловками, призванными сеять раздор в Европе.

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