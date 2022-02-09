Одним из ключевых вопросов на переговорах, которые проведут политические советники стран “нормандской четвёрки”, станет возобновление процесса освобождения пленных и удерживаемых лиц на Донбассе. Вопрос планирует инициировать Украина.

По мнению украинской стороны, сейчас решение проблемы с пленными буксует. Для урегулирования конфликта на Донбассе, вопрос нужно актуализировать.

Кроме этого, планируется поднять тему открытия так называемых контрольных пунктов въезда и выезда на линии разграничения Украины с одной стороны, также Донецкой и Луганской народных республик – с другой.

Встреча политсоветников должна состоятся 10 февраля в Берлине. В “нормандскую четвёрку” входят Россия, Украина, Франция и Германия. Группа была создана ещё в 2014 году для урегулирования конфликта на востоке Украины. Однако пока отношения Киева и непризнанных республик Новороссии остаются напряжёнными.