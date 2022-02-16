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Состоявшаяся на днях встреча российского президента Владимира Путина с министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу заставила понервничать высокопоставленных политиков США. Политолог Яков Кедми уверен, что вопрос российского лидера к главе МИД о целесообразности продолжения переговоров с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности вызвал в Вашингтоне панику.

Эксперт напомним, что Лавров в ответ на этот вопрос призвал президента дать США шанс немного подумать над своими действиями. Это также вряд ли порадовало американские власти. Кроме того, после этого Путин завел разговор с Шойгу о военно-техническом ответе.

Эту тему глава государства и министр обороны обсудили один на один, причем подавляющее большинство деталей так и остались тайной для журналистов и внимательно наблюдавших за встречей Соединенных Штатов. Скрытое обсуждение столь животрепещущей для США темы окончательно их добило и заставило нервничать еще больше.

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