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Вашингтон и Киев подсчитывают российские танки на границе с Украиной, однако РФ вряд ли бы задействовала их, если бы действительно хотела «напасть» на соседнее государство. Политолог Яков Кедми видит другой сценарий развития событий.

Он пояснил, что точечный ракетный огонь и подразделения морской пехоты, высаживаемые со слабо защищенного южного направления, будут более эффективными, чем танки. Они уничтожат командные пункты и важные стратегические объекты, чем сперва деморализуют украинские войска, а затем расчистят путь для Сухопутных войск.

Только на этом этапе могут быть задействованы танки, которые безо всяких препятствий дойдут до Киева, уверен аналитик.

Кедми также отметил, что хотя бронетехника сейчас остается грозной силой на суше, она все же не используется на первых этапах наступательных операций. В современной войне больше ценятся нестандартные и грамотные решения, которые и приводят к успеху.

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