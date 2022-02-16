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Основная угроза для России исходит от американского флота, поэтому Москва предприняла все возможные меры, чтобы свести риски к минимуму, рассказал политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что Черноморский и Северный флоты России уже не уступают Соединенным Штатам по боевой мощи и вполне могут отразить нападение даже крупной эскадры американских кораблей.

С Тихоокеанским флотом ситуация обстоит значительно хуже. В его составе находятся в основном устаревшие советские корабли, которых еще и гораздо меньше, чем в распоряжении США и с удовольствием помогающей им Японии. Однако в этом регионе имеются свои преимущества.

Все дело в том, что географический ландшафт местности не позволяет натовским кораблям наносить удары по РФ. Для атаки им потребуется вплотную подходить к Курильским островам. Но сделать это не так просто, так как Москва надежно защитила гряду от подобных вторжений. Кроме того, у США нет гиперзвуковых ракет, а обычные будут лететь слишком медленно и станут легкой целью для российских ПВО и ПРО.

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  • 13.02.2022
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