Соединенные Штаты ведут себя как неразумные котята, которых нужно обязательно ткнуть носом в то безобразие, что они натворили. Без этого до них никак не доходят негативные последствия провокационных действий, заявил политолог Яков Кедми.

Он пояснил, что недальновидная провокация с подводной лодкой у Курильских островов якобы была демонстрацией «недоверия к РФ». Однако на деле американцы чуть было не спровоцировали жесткий ответ Москвы на вторжение в ее территориальные воды. Экипаж корабля «Маршал Шапошников» вполне мог потопить субмарину, но Вашингтон не думал об этом, организовывая провокацию.

Кедми также высказал мнение о низкой вероятности вооруженного конфликта между Россией и НАТО в ситуации вокруг Украины. Он заявил, что США, Великобритания и другие страны Альянса вряд ли захотят отправлять своих бойцов на верную смерть ради киевского режима. Даже при том, что Вашингтон сам его создал.