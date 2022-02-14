Россия затеяла крупные учения ВМФ, чтобы в очередной раз предостеречь Запад от необдуманных действий в свой адрес, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что только в Черном море сейчас осуществляют тренировки 30 российских боевых кораблей, а также морская авиация, подразделения ПВО и береговые ракетные комплексы.

Москва проводит маневры одновременно во всех зонах ответственности, отрабатывает защиту важных стратегических объектов и коммуникаций в море от вполне реальных угроз со стороны Запада.

Эти учения, по мнению капитана первого ранга запаса, должны продемонстрировать США и НАТО, что РФ намерена пресекать любые провокации и агрессивные действия в свой адрес. Москва таким образом предупреждает, что любая агрессия завершится плачевно для Запада, поэтому ему лучше не устраивать безрассудных выпадов в сторону РФ.