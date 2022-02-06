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ФРГ не собирается поставлять летальное оружие на Украину, заявил канцлер Олаф Шольц. Он в очередной раз пояснил, что Германия придерживается принципа не отправлять такие виды вооружений в регионы, в которых возникают кризисные ситуации.

«Это было и остаётся правильным», – заявил глава государства.

Напомним, что ранее возможности поставок оружия на Украину исключила и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Германия вынуждена повторять это не в первый раз, так как Киев настойчиво требует от нее поставок летальных видов вооружений. Некоторые украинские политики вроде мэра столицы Виталия Кличко заявляют, что ФРГ своими действиями «предает» страну. Также они грозятся прекратить отношения с Берлином и даже обещают негативные последствия.

Кроме того, Киев постоянно повторяет, что он является «форпостом» Европы и «защищает» весь континент и Германию в том числе от «российской агрессии».

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