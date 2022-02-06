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Совместно “строить мир в Европе” призвала жителей России кандидат в президенты Франции Валери Пекресс. Причём сделал она это на русском языке.  

Выступая в эфире одного из французских телеканалов, претендент на президентскую должность от партии “Республиканцы” неожиданно решила обратиться к россиянам. В частности, Пекресс на русском языке сказала, что начать войну с Украиной, по её мнению, было бы “ужасной ошибкой”.  

По просьбе ведущей эфира, которая не поняла высказывание Пекресс, кандидат перевела его на французский язык. 

О готовящемся военном вторжении на Украину со стороны России в странах Запада говорят всё чаще в последнее время. Между тем в Кремле неоднократно заявляли, что таких планов нет. По мнению Москвы, США и страны НАТО намеренно раздувают кризис у границ Украины, чтобы оправдать усиление Североатлантического альянса в Восточной Европе.  

Выборы президента во Франции пройдут в апреле этого года. Выборы станут двенадцатыми в истории Пятой французской республики. О своём участии в выборах заявили более десятка кандидатов, представляющих разные политические силы страны.  

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