читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Власти Канады предоставят Киеву вооружение и дополнительный кредит. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. 

Какие именно виды вооружения намерено отправить североамериканское государство в Восточную Европу, Трюдо не уточнил. Известно лишь, что речь идёт о летальном вооружении и боеприпасах на общую сумму около 8 миллионов канадских долларов (это более 6 миллионов долларов США). 

Что же до кредитной линии, то Оттава одобрила Киеву 500 миллионов канадских долларов (это около 390 миллионов долларов США). Новый займ станет вторым с января. Тогда Канада выделяла Украине 120 миллионов канадских долларов.  

Не так давно Джастин Трюдо общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время переговоров стороны в том числе обсуждали напряжённую ситуацию на российско-украинской границе. Канада наравне с другими странами Запада уверена, что Москва готовит военное вторжение на Украину. По мнению западных политиков, агрессивные действия Россия готова начать уже на этой неделе. В Кремле неоднократно заявляли, что таких планов нет.  

Вам может понравиться

Эксперт Гундаров рассказал, как российские моряки прогнали американскую подводную лодку

Соединенные Штаты снова устроили провокацию против РФ, отправив подводную лодку класса Virginia к Курильским островам. Известно, что российские моряки фрегата «Маршал Шапошников” были вынуждены задействовать спецсредства, чтобы заставить экипаж субмарины

The Independent: Отношения с Россией накалены, а эсминцы Type 45 в полном составе ушли на ремонт

Великобритания продемонстрировала полную беззащитность перед возможной «российской агрессией», рассказали авторы издания The Independent. Они пояснили, что речь идет об эсминцах Type 45, которые не в состоянии защитить страну, так как

В Сети высмеяли тренировки украинских военных в “гробу на колесиках”

ВС Украины опубликовали в Сети фотографии с учений, на которых задействовался весьма оригинальный тренажер. Пользователи сразу же окрестили его «гробом на колесиках» и заявили, что он не слишком похож на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 14 февраля – пасмурно, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 14 февраля – ясно, до 2 °C | Подольск: погода, 14 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Армавир: погода, 14 февраля – облачно с прояснениями, до 4 °C |