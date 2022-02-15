Власти Канады предоставят Киеву вооружение и дополнительный кредит. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Какие именно виды вооружения намерено отправить североамериканское государство в Восточную Европу, Трюдо не уточнил. Известно лишь, что речь идёт о летальном вооружении и боеприпасах на общую сумму около 8 миллионов канадских долларов (это более 6 миллионов долларов США).

Что же до кредитной линии, то Оттава одобрила Киеву 500 миллионов канадских долларов (это около 390 миллионов долларов США). Новый займ станет вторым с января. Тогда Канада выделяла Украине 120 миллионов канадских долларов.

Не так давно Джастин Трюдо общался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время переговоров стороны в том числе обсуждали напряжённую ситуацию на российско-украинской границе. Канада наравне с другими странами Запада уверена, что Москва готовит военное вторжение на Украину. По мнению западных политиков, агрессивные действия Россия готова начать уже на этой неделе. В Кремле неоднократно заявляли, что таких планов нет.