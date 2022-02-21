Три больших десантных корабля «Новочеркасск», «Цезарь Куников» и «Саратов» отправились в Азовское море. Их сопровождают малый ракетный, патрульный и малый противолодочный корабли «Набережные Челны», «Павел Державин» и «Поворино». По информации портала Avia.Pro, все они направляются к украинским берегам, чтобы образумить ВСУ, интенсивно обстреливающие непризнанные ДНР и ЛНР.

Сообщается еще как минимум о четырех кораблях, которые пока не удается идентифицировать. Эксперты отмечают, что на трех БДК может размещаться морской десант, способный в случае необходимости изменить баланс сил на востоке Украины, либо необходимое для сдерживания ВСУ вооружение.

Официальной информации от Минобороны РФ об отправке кораблей в Азовское море не поступало. Отмечается, что они движутся к берегам Украины, не имея на борту ракет. Однако на каждом присутствуют мощные комплексы РЭБ и артиллерийские установки.