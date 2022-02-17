Израильские войска вновь атаковали объекты, расположенные на территории Сирии. На этот раз обошлось без человеческих жертв – нанесён только материальный ущерб. Заявление об этом распространило военное командование Сирийской Арабской Республики.

Уточняется, что удар ракетами класса “земля – земля” израильская армия нанесла поздно вечером 16 февраля. Были поражены цели на юге от Дамаска, в районе населённого пункта Закия.

Израиль периодически наносит ракетные удары по позициям сирийских войск со свой территории или с территории оккупированных Голанских высот, формально не пересекая границу Сирии. Свои действия Тель-Авив объясняет превентивными мерами в отношении движения “Хезболла”, которое также наносит ракетные удары по Израилю. В Сирии это движение воюет с террористами на стороне сирийской армии.

В начале февраля Израиль также наносил ракетный удар по позициям сирийских войск. Тогда один человек погиб. Ещё пятеро получили ранения. Часть ракет удалось сбить с помощью российских ПВО, которые находятся на вооружении сирийской армии.

Действия Израиля в отношении Сирии не раз осуждались мировым сообществом, рассматривались в ООН, куда Дамаск отправлял заявления с просьбой пресечь нарушение суверенитета страны. Однако особых подвижек в решении проблемы пока не заметно.