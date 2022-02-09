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Ночью 9 февраля самолёты израильских ВВС выпустили несколько управляемых ракет в сторону ряда объектов в районе города Кисва. Он находится недалеко от столицы Сирии Дамаска. Об авиаударе сообщил контр-адмирал Олег Журавлев, замруководителя российского центра по примирению сторон. 

Военные Израиля периодически наносят удары по объектам в Сирии. Свои действия они объясняют в том числе и превентивными мерами в отношении арабского движения “Хезболла”, которая также устраивает ракетные обстрелы Израиля.  При этом границу Сирии, как и в этот раз, израильские военные не пересекают. 

По словам Журавлёва, большая часть управляемых ракет, выпушенных с самолётов F-16, были уничтожены сирийской армией с помощью российских систем ПВО. Однако ещё две поразили цели, которые находились на территории дислоцирования сирийских войск. В результате погиб один человек и пятеро получили ранения.

На вооружении сирийской армии находятся в основном системы ПВО из России. Свои были уничтожены в начале гражданской войны, которая началась в Сирийской республике в 2015 году.

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