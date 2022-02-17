читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Израильская авиация, испугавшись российских учений в Средиземном море, перестала совершать разведывательные вылеты над Сирией, сообщает портал Avia.Pro. Отмечается, что уже 48 часов вылеты не производят даже заправщики.

Не исключено, что на Тель-Авив подействовали не только учения российского флота. Помимо этого, Москва перебросила в Сирию истребители МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме того, в регионе появились еще и дальние бомбардировщики Ту-22М3, оснащенные противокорабельными боезарядами Х-32.

Авторы ссылаются на местного эксперта из издания Syrian Arab Army News и отмечают, что затишье вполне может быть связано с подготовкой Израиля к новым атакам на страну. Однако ЦАХАЛ все же вряд ли рискнет ввязываться в противостояние с российскими самолетами.

Еще одна причина, по которой авиация Израиля взяла паузу – это комплексы РЭБ России, развернутые в Сирии. РФ не подтверждает их использование официально, однако эксперты считают, что системы радиоэлектронной борьбы все же задействуются против истребителей ЦАХАЛ.

Вам может понравиться

Heart: 20 минут умеренной физической активности продлевают жизнь

Совершенно не обязательно изнурять себя тяжелыми силовыми тренировками по два часа в день, чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Цели позволяют достичь и умеренные нагрузки в течение 20 минут ежедневно, пишет

Reuters: Олаф Шольц едет в Москву, чтобы поставить крест на “Северном потоке-2”

События на Украине и процесс сертификации «Северного потока-2» настолько связаны с друг другом, что судьба газопровода может решиться еще до того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц доедет до Москвы, считают

Sohu: Пилоты ВВС США жалуются на российских летчиков-асов из зависти

Американские пилоты, которые все чаще появляются у границ России, проводя разведку, регулярно жалуются на действия российских коллег, вылетающих на перехват. Эксперты китайского издания Sohu поясняют, что они просто завидуют мастерству
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 17 февраля – пасмурно, до 6 °C | Подольск: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 17 февраля – небольшая облачность, до 7 °C |