Израильская авиация, испугавшись российских учений в Средиземном море, перестала совершать разведывательные вылеты над Сирией, сообщает портал Avia.Pro. Отмечается, что уже 48 часов вылеты не производят даже заправщики.

Не исключено, что на Тель-Авив подействовали не только учения российского флота. Помимо этого, Москва перебросила в Сирию истребители МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Кроме того, в регионе появились еще и дальние бомбардировщики Ту-22М3, оснащенные противокорабельными боезарядами Х-32.

Авторы ссылаются на местного эксперта из издания Syrian Arab Army News и отмечают, что затишье вполне может быть связано с подготовкой Израиля к новым атакам на страну. Однако ЦАХАЛ все же вряд ли рискнет ввязываться в противостояние с российскими самолетами.

Еще одна причина, по которой авиация Израиля взяла паузу – это комплексы РЭБ России, развернутые в Сирии. РФ не подтверждает их использование официально, однако эксперты считают, что системы радиоэлектронной борьбы все же задействуются против истребителей ЦАХАЛ.