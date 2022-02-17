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Германия слишком зависит от России и является «слабым звеном» Запада. Конфликт вокруг Украины позволил выявить эту уязвимость, заявил в своей публикации в издании Bloomberg колумнист из Великобритании Макс Гастингс.

Он заявил, что Германия является наследницей воинственной Пруссии, однако сейчас она ведет себя недостойно, из-за чего проваливаются любые попытки обеспечить безопасность Европы и надежно укрепить ее оборону.

Автор напомнил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае «нападения» РФ на Украину Германия остановит «Северный поток-2». По мнению Гастингса, это заявление прозвучало слишком поздно, так как ФРГ находится в зависимости от РФ.

Колумнист также припомнил Германии отказ отправлять на Украину оружие и выразил недовольство тем, что большая часть жителей страны поддержала это решение правительства. Он заявил, что нынешний бундесвер отвергает войну и поэтому не представляет собой надежную силу Запада.

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