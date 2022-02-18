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Истребители Израиля двое суток не подавали признаков жизни, но минувшей ночью вновь осуществили атаку на Дамаск. При этом налет был очень похож на провокацию, призванную рассекретить местоположение сирийских и российских средств ПВО, рассказали эксперты портала Avia.Pro.

По их словам, самолеты сперва нарушили воздушное пространство Ливана и в течение некоторого времени находились там, не нанося ударов по Сирии. После этого они все же провели атаку, однако сделали это уже с Голанских высот.

Эксперты уверены, что истребители неспроста реализовали именно такой план. В их задачи входило обнаружение зенитно-ракетных комплексов «Бук» и ЗРПК «Панцирь», защищающих воздушное пространство САР от израильских атак. Не исключено, что Тель-Авив на протяжении ближайших суток повторит атаку на Сирию с целью уничтожения этих средств ПВО.

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