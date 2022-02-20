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Французские истребители, поднявшиеся в небо с палубы авианосца «Charles de Gaulle», который в настоящий момент находится в Средиземном море, попытались перехватить российские бомбардировщики Ту-22М3. Однако затея им не удалась, рассказал портал Avia.Pro.

Российские самолеты осуществляли плановый полет над водами Средиземного моря, когда на их перехват вылетели французские истребители. Они бросились за бомбардировщиками в погоню и настолько увлеклись, что не заметили сопровождения в виде двух самолетов Су-35. По мнению экспертов, сделать этого не удалось, так как российские истребители активировали системы радиоэлектронной борьбы.

Летчики ВМС Франции почти догнали Ту-22М3, однако в этот момент истребители Су-35 проявили себя и вынудили преследователей изменить свои планы и отправиться восвояси. Полет осуществлялся в международном воздушном пространстве, поэтому у Парижа не должно возникать никаких вопросов к Москве, отмечают эксперты.

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