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На учениях «Союзная решимость-2022» истребители Су-35С и Су-30СМ совершили совместный полет, рассказала пресс-служба белорусского Министерства обороны. Уточняется, что он был осуществлен над аэродромах в Барановичах.

Учения войск Белоруссии и России начались 10 февраля и продлятся 10 дней. На них будут отрабатываться мероприятия по борьбе с терроризмом, а также отражение нападения со стороны Североатлантического альянса.

Ранее постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что эти маневры не должны волновать Европу, так как Минск и Москва проводят их в собственных целях и не планируют какие-либо агрессивные действия. Они отрабатывают защиту Союзного государства от внешних угроз, включая террористические.

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