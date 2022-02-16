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Пресс-служба Западного военного округа рассказала о ночных учениях, в которых непосредственное участие принимали истребители МиГ-31. Они отрабатывали действия по обнаружению и перехвату нарушителя в воздушном пространстве России.

Для поиска цели летчики задействовали радиолокационную станцию «Заслон-М» имеющуюся на борту самолета, причем делали это на высоте 14 тысяч метров. Кроме того, осуществляли полеты на небольшой высоте в 400-500 метров в полной темноте.

Мониторинг с использованием «Заслона» позволил пилотам обнаружить цель условного нарушителя, роль которой исполнял также истребитель МиГ-31. Он летел на скорости в 2000 километров в час, но был своевременно перехвачен, после чего пилоты провели комплекс мероприятий по вынужденной посадке потенциального противника.

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