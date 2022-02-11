читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» являются предостережением для Соединенных Штатов. По словам политолога Ростислава Ищенко, они призваны продемонстрировать Западу, что провокации в стиле Первой мировой больше не пройдут.

Публицист отметил, что РФ и Беларусь требуют у Европы и Соединенных Штатов прекратить втягивать их в войну против Украины. Также Западу следует задуматься о прекращении провокаций и сворачивании планов стравить Москву с Киевом.

Если предостережение до США так и не дойдет, Россия будет вынуждена действовать. Она нанесет несколько фланговых ударов, в результате которых Украина окажется полностью изолированной от Запада. В этом случае тысячи европейцев и американцев фактически окажутся в стране на положении пленников. Киев также не сможет ничего сделать в подобной ситуации.

Вам может понравиться

NBC: Байден уверен, что конфликт между русскими и американскими станет началом Третьей мировой

Президент США Джо Байден заявил, что если военнослужащие РФ и Соединенных Штатов начнут друг в друга стрелять, это приведет к началу Третьей мировой войны. При этом он отметил, что войска

Эксперт Сивков предрек ВСУ судьбу армии Паулюса уже после первого удара по Донбассу

Готовя наступательную операцию на Донбассе или массированные артиллерийские обстрелы территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Киев должен учитывать вмешательство в конфликт российской армии, заявил военный эксперт Константин Сивков. Он напомнил, что

Глава Госдепа Блинкен: Россия может “напасть” на Украину во время Олимпиады в Пекине

Россия может и не ждать окончания Олимпийских игр, чтобы начать «вторжение» на Украину, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен. Так он прокомментировал призыв президента Соединенных Штатов Джо Байдена к американцам.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 февраля – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Королев: погода, 11 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 11 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 11 февраля – пасмурно, до 6 °C |