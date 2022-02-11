Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» являются предостережением для Соединенных Штатов. По словам политолога Ростислава Ищенко, они призваны продемонстрировать Западу, что провокации в стиле Первой мировой больше не пройдут.

Публицист отметил, что РФ и Беларусь требуют у Европы и Соединенных Штатов прекратить втягивать их в войну против Украины. Также Западу следует задуматься о прекращении провокаций и сворачивании планов стравить Москву с Киевом.

Если предостережение до США так и не дойдет, Россия будет вынуждена действовать. Она нанесет несколько фланговых ударов, в результате которых Украина окажется полностью изолированной от Запада. В этом случае тысячи европейцев и американцев фактически окажутся в стране на положении пленников. Киев также не сможет ничего сделать в подобной ситуации.