читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не может справиться с управлением Санкт-Петербургом. Соответствующим мнением поделился инвалид-колясочник, активист Алексей Мазуров.

По его словам, градоначальник является замечательным и интересным человеком. Однако – несмотря на это – у него нет никакого таланта в управлении городом, считает Мазуров. Об этом он рассказал в комментарии Peterburg News.

«Наш замечательный губернатор Александр Беглов очень талантливый, очень хороший, интересный, замечательный человек, но, вероятно, в чем-то другом, не в управлении городом. Все, что связано с городом у него, по-моему, я могу ошибаться, не идет», – высказался Мазуров.

Активист также раскритиковал губернатора Северной столицы за уборку снега и мусора в Петербург, а вернее за ее отсутствие. По мнению Мазурова, Беглову также не удается держать под контролем поставки лекарств. Для того, чтобы эти проблемы решались, надо устраивать «шумовые выступления», отметил он.

Напомним, с началом зимнего периода в Петербург пришли проблемы с уборкой снежных коллапсов и мусорных завалов во дворах. Петербуржцы устали писать заявления и просить петербургские власти сделать хоть что-нибудь.

Вам может понравиться

Пожилая жительница Петербурга вычистила двор от льда при помощи топорика

Плохая уборка петербургских улиц вынудила пожилых жителей города самостоятельно выходить и избавляться от наледи. Так, в Сети появилась информация о пенсионерке, которая вышла на уборку с топориком. Пожилой женщине сложно

AFM: Генерал STRATCOM заявил о «беспрецедентной» ядерной угрозе от Китая и России

Соединенным Штатам впервые приходится иметь дело сразу с двумя крупными ядерными противниками – Китаем и Россией, для чего следует модернизировать всю свою «ядерную триаду», заявил 7 февраля генерал Стосс из

Defence24: Эстония укрепляет свою противотанковую оборону против России

Эстония, имеющая хотя и относительно небольшую армию, постоянно расширяет и укрепляет свою противотанковую оборону. Об этом пишет польский военный портал Defence24 на основе информации, полученной от Эстонского центра оборонных инвестиций
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 февраля – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 11 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 февраля – переменная облачность, до -5 °C | Королев: погода, 11 февраля – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 11 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Армавир: погода, 11 февраля – пасмурно, до 6 °C |