Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым не может справиться с управлением Санкт-Петербургом. Соответствующим мнением поделился инвалид-колясочник, активист Алексей Мазуров.

По его словам, градоначальник является замечательным и интересным человеком. Однако – несмотря на это – у него нет никакого таланта в управлении городом, считает Мазуров. Об этом он рассказал в комментарии Peterburg News.

«Наш замечательный губернатор Александр Беглов очень талантливый, очень хороший, интересный, замечательный человек, но, вероятно, в чем-то другом, не в управлении городом. Все, что связано с городом у него, по-моему, я могу ошибаться, не идет», – высказался Мазуров.

Активист также раскритиковал губернатора Северной столицы за уборку снега и мусора в Петербург, а вернее за ее отсутствие. По мнению Мазурова, Беглову также не удается держать под контролем поставки лекарств. Для того, чтобы эти проблемы решались, надо устраивать «шумовые выступления», отметил он.

Напомним, с началом зимнего периода в Петербург пришли проблемы с уборкой снежных коллапсов и мусорных завалов во дворах. Петербуржцы устали писать заявления и просить петербургские власти сделать хоть что-нибудь.