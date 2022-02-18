Бразильский политолог Лукас Лейрос в издании InfoBrics рассказал о секретном плане США в инциденте с подлодкой класса Virginia в территориальных водах России. Он заявил, что субмарина появилась у Курильских островов не просто так.

По словам Лейроса, вполне можно допустить, что АПЛ «забрела» в российские воды совершенно случайно. Но тогда непонятным выглядит поведение экипажа, который упрямо игнорировал предупреждения российских моряков и требование всплыть на поверхность.

Именно такие действия демонстрируют, что подводная лодка была отправлена к Курильским островам с тайной миссией. В ее задачу входило спровоцировать Россию на агрессивные действия. Так, если бы фрегат «Маршал Шапошников» атаковал субмарину торпедами или глубинными бомбами, США бы громогласно заявили об «агрессии» РФ и сделали то, для чего у них уже несколько месяцев чешутся руки – ввели бы санкции.

Однако экипаж российского фрегата все эти планы сломал. Он предупредил подводников о последствиях неподчинения, а затем задействовал спецсредства, не навредившие субмарине, а вынудившие ее спасаться бегством. Именно поэтому реакция США была крайне невнятной и даже глупой – они заявили, что в заявлениях РФ «нет правды». Лейрос, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», отмечает, что как раз версия Москвы выглядит максимально правдоподобной в отличие от краткого сообщения Соединенных Штатов.