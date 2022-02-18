Госдума вовремя приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Теперь остается просто подписать этот документ, чтобы получить возможность оказать реальную помощь республикам Донбасса, рассказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Он пояснил, что Киев стянул к линии разграничения 150 тысяч военнослужащих и готовит блицкриг. Вторжение на территории самопровозглашенных республик может начаться в любой момент. Обращение по поводу признания ДНР и ЛНР является отличной страховкой на этот случай.

Как только ВСУ пойдут в наступление, президент Владимир Путин сразу же подпишет документ. Это позволит открыто поставлять Донбассу оружие, а также оказывать помощь в любых требуемых регионам форматах. Благодаря наличию обращения Россия может оперативно влиять на любые события, связанные с ситуацией на Донбассе, уверен эксперт.