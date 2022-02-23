Чешский журналист Йиржи Воячек рассказал в издании iDnes, что главную роль в случае гипотетической войны между РФ и Украиной сыграет авиация. Москва якобы может задействовать свои ВКС для деморализации противника и существенного ослабления его военного потенциала.

В распоряжении РФ при этом имеется четыре авиационных дивизии по 10 полков в каждом. Эти подразделения по силам превосходят украинские бригады, на вооружении которых стоят древние советские самолеты. Кроме того, в каждой бригаде имеются чешские Л-38 и Л-39, которые способны нести блок с 16 ракетами либо около сотни бомб. Именно эти самолеты могут применяться для нанесения ударов по РФ и быстрого отступления.

Киев вряд ли сумеет выстоять против российских ВКС, поэтому после нескольких неудачных попыток ему придется эвакуировать воздушные машины в Румынию, Словакию или Польшу. Только так удастся сберечь авиацию.