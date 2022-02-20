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Региональные учения в России завершены и войска возвращаются к местам постоянной дислокации, уходя от украинских границ. Однако на этом заканчивается только первая серия многосерийной драмы, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».

Авторы поясняют, что украинский кризис срежиссирован в Соединенных Штатах, для которых Украина – это инструмент сдерживания России. Не будет Киева, и США не смогут остановить «Северный поток-2» или уравновесить стремительно набирающую силы Москву.

Кроме того, ни США, ни Россия не собираются сдаваться в крупной геополитической игре. Москва требует от Запада гарантий безопасности и нерасширения НАТО на восток, однако Альянс не намерен отказываться от реальной возможности окружить РФ со всех сторон.

Главная же цель Соединенных Штатов не меняется. Они хотят получать сверхприбыли на кризисе вокруг Украины, который вполне может превратиться в крупное вооруженное столкновение. Даже если на Украине начнется война, она никак не затронет США. Зато ее пожары охватят всю Европу, а Вашингтон затем придет в роли спасителя и успеет «поудить в мутной воде» с выгодой для себя.

Дипломатическое урегулирование конфликта США не интересно, поэтому кризис на Украине будет то смягчаться, то вспыхивать с новой силой до тех пор, пока не произойдет мощный взрыв с кровопролитной войной, за которой Вашингтон будет с удовольствием наблюдать из-за океана.

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