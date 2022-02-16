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Совершенно не обязательно изнурять себя тяжелыми силовыми тренировками по два часа в день, чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы. Цели позволяют достичь и умеренные нагрузки в течение 20 минут ежедневно, пишет издание Heart.

Авторы публикации – ученые из итальянского Университета Падуи, которые провели масштабное исследование. Они внимательно изучили истории болезни 3 тысяч итальянцев в возрасте от 65 лет, которые страдали от проблем с сердцем и сосудами. Кроме того, ученые отследили физическую активность этих людей за два десятилетия.

Они отметили, что в качестве умеренных нагрузок могут использоваться как традиционные спортивные занятия – ходьба или езда на велосипеде, плавание или гимнастические упражнения, так и разнообразные повседневные дела – работа в саду или на приусадебном участке, прочее.

Такая активность, по словам ученых, благотворно влияла на сердечно-сосудистую систему людей в 70-75 лет. В более старшем возрасте ее эффективность существенно снижалась.

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